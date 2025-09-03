الأربعاء 2025-09-03 02:08 ص
 

ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-  حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.اضافة اعلان


وقال ماكرون: "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد، وانضم إليه العديد من الشركاء" في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا، إنه قرار "غير مقبول ... ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء، والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة

بعد انتحار مراهق أمريكي .. إطلاق "آلية جديدة" على تشات جي بي تي

تكنولوجيا بعد انتحار مراهق أمريكي .. إطلاق "آلية جديدة" على تشات جي بي تي

ل

طب وصحة بحث عالمي صادم: منحنى السعادة ينقلب رأساً على عقب.. ووباء اليأس يضرب الشباب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم

ل

أسواق ومال أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا

ترامب: تم إطلاق النار على قارب يحمل المخدرات قادم من فنزويلا

عربي ودولي ترامب: تم إطلاق النار على قارب يحمل المخدرات قادم من فنزويلا

الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية

أخبار محلية الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية

ا

عربي ودولي ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي



 
 





الأكثر مشاهدة