الأحد 2025-05-25 10:33 ص
 

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

أدانت ماليزيا أكثر من مرة الهجمات الإسرائيلية على غزة
أدانت ماليزيا أكثر من مرة الهجمات الإسرائيلية على غزة
 
الأحد، 25-05-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   ندّد وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفه بـ"الفظائع" التي تُرتكب في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أكد الوزير الماليزي أن ما يُشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".

وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة يوم الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر.

وأثار القصف الإسرائيلي انتقادات دولية حادّة، ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 مارس.

وقال وزير الخارجية الماليزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان"، إن "الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير".

وأضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت".

وكان وزراء خارجية الدول العشرة الأعضاء في الرابطة قد أكدوا، في فبراير، "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية.

وقدّمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، بينهم 3,747 شهيداً على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس، بعد هدنة هشّة استمرت لشهرين، وفقًا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة الفلسطينية.

سكاي نيوز
 
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