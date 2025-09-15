ماليزيا وباكستان تدعوان لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة

06:31 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل، مطالباً بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة. اضافة اعلان





وقال إبراهيم، إن ماليزيا "تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الهمجي الذي يشكل اعتداءً صارخاً على سيادة دولة قطر"، مؤكداً أن "الإدانة وحدها لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين"، مشدداً على أن الموقف يتطلب "الشجاعة لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل".



ومن جانبها، أيدت باكستان الموقف الماليزي، داعيةً الدول الإسلامية إلى توحيد الصفوف واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة" التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.



