قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكيل الإخباري-   اعتمدت الجمعية العامة، أمس الجمعة، قرارا بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيدته 146 دولة.

ويأتي التقرير بناء على قرار قديم للجميعة ينص على تنظيم العلاقة بين الوكالة والأمم المتحدة حيث يُطلب أن تقدم الوكالة تقريرا سنوي عن نشاطاتها وعملها مع الدول الأعضاء.

 
 
