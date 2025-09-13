مجلس الأمن يناقش الملف السوري الكيميائي

ورحبت ناكاميتسو "بالتقدم الملحوظ" الذي أُحرز مؤخرًا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السورية، إلا أنها حذرت من أن القضايا العالقة تثير قلقًا بالغًا لأنها تتعلق "بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر التي قد تكون غير معلنة".
و أكدت ناكاميتسو، أن التزام السلطات الجديدة في سوريا "بالتعاون الكامل والشفاف" مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر "جدير بالثناء"، مضيفة أن الطرفين يواصلان العمل على كيفية معالجة القضايا العالقة.
وشددت المسؤولة الأممية على وجود "تحديات كبيرة"، لكنها أكدت أن هناك "فرصة حاسمة حاليًا للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ولتخليص البلاد من جميع الأسلحة الكيميائية".
وحثت أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد "وإظهار القيادة في تقديم الدعم الذي سيتطلبه هذا الجهد غير المسبوق".
-
أخبار متعلقة
-
هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل
-
البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
-
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
-
مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان
-
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"
-
الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
-
الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية