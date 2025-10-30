أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء

ويمكن أن يصدر حكم بحق شون غرايسون (31 عاما) بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة أعوام و20 عاما.
وكان غرايسون ونائب آخر قد وصلا إلى منزل ماسي في سبرينغفيلد بولاية إلينوي، في وقت مبكر من صباح يوم 6 يوليو 2024، بعدما اتصلت للإبلاغ عن شخص متسلل.
وأطلق غرايسون النار على المرأة (36 عاما) بعد أن واجهها بشأن طريقة تعاملها مع وعاء من الماء الساخن أزالته من موقدها. وقال غرايسون ومحاموه إنه كان يخشى أن ترشه ماسي بالماء الساخن.
روسيا اليوم
