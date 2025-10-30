الخميس 2025-10-30 01:14 ص
 

أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء

أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء
أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء
 
الخميس، 30-10-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت هيئة محلفين في ولاية إلينوي نائبا سابقا لقائد شرطة بجريمة قتل من الدرجة الثانية في إطلاق النار على سونيا ماسي، وهي امرأة من البشرة السمراء اتصلت بالطوارئ لطلب المساعدة.اضافة اعلان


ويمكن أن يصدر حكم بحق شون غرايسون (31 عاما) بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة أعوام و20 عاما.

وكان غرايسون ونائب آخر قد وصلا إلى منزل ماسي في سبرينغفيلد بولاية إلينوي، في وقت مبكر من صباح يوم 6 يوليو 2024، بعدما اتصلت للإبلاغ عن شخص متسلل.

وأطلق غرايسون النار على المرأة (36 عاما) بعد أن واجهها بشأن طريقة تعاملها مع وعاء من الماء الساخن أزالته من موقدها. وقال غرايسون ومحاموه إنه كان يخشى أن ترشه ماسي بالماء الساخن.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان

ل

عربي ودولي بولندا تفرض حظرا غير محدد المدة على استيراد الحبوب الأوكرانية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 18 شابا في تجمع الحثرورة بالقدس

ل

عربي ودولي السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد

أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء

عربي ودولي أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء

ل

طب وصحة "تأثير مزدوج".. دواء واعد يحمي القلب ويكافح السكري معا

تفاصيل طقس الخميس في المملكة

الطقس تفاصيل طقس الخميس في المملكة

روسيا: الطوربيد النووي المسيّر قد يبقى في المحيطات دون طفو لسنوات

عربي ودولي روسيا: الطوربيد النووي المسيّر قد يبقى في المحيطات دون طفو لسنوات



 
 





الأكثر مشاهدة