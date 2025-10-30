بولندا تفرض حظرا غير محدد المدة على استيراد الحبوب الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية أن البلاد ستستمر في فرض حظر غير محدد المدة على استيراد الحبوب من أوكرانيا، رغم دخول اتفاق تجاري أوكراني أوروبي جديد حيز التنفيذ.



وجاء هذا القرار بعد أن أدى إلغاء الاتحاد الأوروبي في عام 2022 الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية من أوكرانيا إلى تدفق غير منضبط للحبوب وبذور اللفت الرخيصة إلى بولندا، مما دفع السلطات البولندية إلى فرض حظر ذاتي على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاتفاق الجديد لا يأخذ في الاعتبار جميع الأحكام التي اقترحتها بولندا، والتي كان من المفترض أن تقلل من التأثير السلبي المحتمل لواردات البضائع الأوكرانية على الزراعة البولندية."



وأشار البيان إلى أن الحصص والمستويات الجديدة لتوريد البضائع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق التجارة الساري "تتعلق باستيراد البضائع إلى كامل الاتحاد الأوروبي"، بينما سيظل الحظر البولندي ساري المفعول على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس وبعض منتجات معالجتها من أوكرانيا.



يأتي هذا الإعلان في سياق الاحتجاجات الجماعية للمزارعين التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي في عام 2024، حيث طالبوا بتغيير السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، وإزالة القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، خاصة من أوكرانيا.

RT