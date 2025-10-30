الخميس 2025-10-30 01:14 ص
 

السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد

الوكيل الإخباري- نفت سفارة الاتحاد الروسي في مالي المعلومات التي تفيد بأنها أوصت المواطنين الروس بمغادرة البلاد، عبر تعليق للبعثة الدبلوماسية نُشر على قناتها على منصة "تلغرام".

وأشارت السفارة إلى أن التوصية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مغادرة جميع المواطنين الروس فورا مالي "خالية من الصحة ومزيفة".

وأكدت السفارة التعليق أن "السفارة الروسية في مالي لم تنشر أي إشعارات حول المغادرة العاجلة أو الجماعية للمواطنين الروس من البلاد. التوصيات الحالية ذات طبيعة وقائية عامة وتتعلق بالامتثال للتدابير الأمنية القياسية".


من جهة أخرى، أوصت السفارة الأمريكية في مالي مواطنيها بمغادرة البلاد بسبب ما زعمته من تدهور الوضع الأمني المرتبط بالانقطاعات المستمرة في إمدادات البنزين والديزل. وكذلك فعلت سفارة أستراليا.


كما أوصت وزارة الخارجية الإيطالية المواطنين الإيطاليين الذين في مالي "بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن". 


أما الخارجية البريطانية فقد أصدرت تحذيرا بعدم السفر إلى أجزاء كبيرة من مالي، وتقييدا بـ"السفر إلا للضرورة" في مناطق محددة. ولكنها لم تصدر توصية بـ"مغادرة فورية" كما فعلت الأمريكية والإيطالية.


السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد

