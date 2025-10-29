الخميس 2025-10-30 01:14 ص
 

بعثة برلمانية أمريكية إلى موسكو.. لونا تعلن عن قيادة وفد للقاء نواب الدوما الروسي

الوكيل الإخباري- أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري آنا باولينا لونا أنها سترأس وفدا من الكونغرس للقاء نواب مجلس الدوما الروسي.

وقالت لونا ردا على استفسار وكالة "نوفوستي": "سأرأس وفدا من أعضاء الكونغرس للقاء الدوما الروسي".

وأضافت لونا أنه يتم حاليا التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية حول مكان عقد هذا اللقاء.

وفي وقت سابق، صرحت لونا بأنها على استعداد لزيارة موسكو إذا تمت دعوتها. 


ويذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل دميترييف التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة النائبة الجمهورية في الكونغرس آنا بولينا لونا.

 

RT

 
 
