بعثة برلمانية أمريكية إلى موسكو.. لونا تعلن عن قيادة وفد للقاء نواب الدوما الروسي

وقالت لونا ردا على استفسار وكالة "نوفوستي": "سأرأس وفدا من أعضاء الكونغرس للقاء الدوما الروسي".
وأضافت لونا أنه يتم حاليا التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية حول مكان عقد هذا اللقاء.
وفي وقت سابق، صرحت لونا بأنها على استعداد لزيارة موسكو إذا تمت دعوتها.
ويذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل دميترييف التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة النائبة الجمهورية في الكونغرس آنا بولينا لونا.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
-
بولندا تفرض حظرا غير محدد المدة على استيراد الحبوب الأوكرانية
-
السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد
-
أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء
-
روسيا: الطوربيد النووي المسيّر قد يبقى في المحيطات دون طفو لسنوات
-
تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد
-
الأمم المتحدة تدين انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الفاشر
-
مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات