الأربعاء 2025-07-09 08:50 م
 

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومن رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتش
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومن رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر.

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وقال غروندبرغ إن "مستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي على حمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه الأمل والكرامة التي يستحقها بشدة"، معربا عن قلقه إزاء التصعيد في البحر الأحمر، كالهجمات على سفن تجارية والغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء، بالإضافة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء.


وشدد المبعوث الأممي على أهمية إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية من أجل تحقيق التقدم في اليمن وهي: دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على معايير وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وتمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف، والضمانات الأمنية الأوسع اللازمة، بما في ذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر.


من جانبه، حذر فليتشر من أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع.


وقال "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022، حيث تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".

 
 
gnews

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