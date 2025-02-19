مجلس الأمن يناقش الوضع في ليبيا

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن ليبيا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

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وقالت ديكارلو إن الانقسامات والمنافسة على السيطرة على مؤسسات الدولة ما تزال تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، مشيرة إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا (أونسميل) تتخذ خطوات لإحياء العملية السياسية الليبية، التي ترتكز على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.



وأفادت أن البعثة الأممية أنشأت لجنة استشارية من 20 خبيرا ليبيا، مكلفين بتقديم توصيات لمعالجة القضايا الخلافية في التشريع الانتخابي، التي حالت دون إجراء الانتخابات الوطنية، مؤكدة أن البعثة تتخذ أيضا خطوات لعقد حوار منظم بين الليبيين حول طرق معالجة محركات الصراع طويلة الأمد وتطوير "رؤية شاملة من القاعدة إلى القمة لمستقبل بلادهم".