الثلاثاء 2025-08-19 12:13 ص
 

ترامب يصف زيارة بوتين إلى ألاسكا بالـ"رائعة"

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 18-08-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا في 15 أغسطس كانت "رائعة".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تناولت القمة الأمريكية الروسية في أنكوريج بـ"سلبية بالغة".

وأضاف ترامب: "قالوا إن زيارة فلاديمير بوتين إلى الأراضي الأمريكية كانت بمثابة هزيمة نكراء لدونالد ترامب. ذلك غير صحيح، زيارته كانت رائعة حقا. بصراحة لم يكن الأمر سهلا عليه".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان الأمر عكس ما روته وسائل الإعلام. ولو لم يأت بوتين لقالوا إن عدم قدومه كان سيئا أيضا لترامب".


وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات لمستشاره السابق هذا ادعى فيها أن "بوتين انتصر فعلا رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأمريكية".

 

