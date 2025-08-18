ترامب يصف زيارة بوتين إلى ألاسكا بالـ"رائعة"

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تناولت القمة الأمريكية الروسية في أنكوريج بـ"سلبية بالغة".
وأضاف ترامب: "قالوا إن زيارة فلاديمير بوتين إلى الأراضي الأمريكية كانت بمثابة هزيمة نكراء لدونالد ترامب. ذلك غير صحيح، زيارته كانت رائعة حقا. بصراحة لم يكن الأمر سهلا عليه".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان الأمر عكس ما روته وسائل الإعلام. ولو لم يأت بوتين لقالوا إن عدم قدومه كان سيئا أيضا لترامب".
وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات لمستشاره السابق هذا ادعى فيها أن "بوتين انتصر فعلا رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأمريكية".
-
أخبار متعلقة
-
"جبهة الإصلاحات" في إيران تدعو لوقف التخصيب طوعًا
-
برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب
-
زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا
-
موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد
-
إيطاليا: استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي
-
الرئيس الروسي يطلع نظيره البرازيلي على نتائج قمته مع ترامب في ألاسكا
-
إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس
-
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين