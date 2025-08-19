"بيلد": ترامب يقطع اجتماعه مع قادة أوروبا وزيلينسكي لإجراء مكالمة هاتفية مع بوتين

الوكيل الإخباري- قال مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي وفلاديمير زيلينسكي لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونشر مراسل الصحيفة بول رونتسهايمر على منصة "إكس": "قام ترامب بمقاطعة حديثه مع زيلينسكي ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي للاتصال ببوتين. ومن المقرر أن تستأنف الاجتماعات مع رؤساء الحكومات وزيلينسكي في المكتب البيضاوي لاحقا".

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته الاتصال ببوتين بعد انتهاء لقاءاته في البيت الأبيض. وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "سنتصل (أنا وبوتين) مباشرة بعد اللقاءات. قد يكون لدينا أو لا يكون لدينا اجتماع ثلاثي. إذا لم يعقد الاجتماع الثلاثي، ستستمر المعارك. أما إذا عُقد، فأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإنهاء محتمل (للنزاع)".



ويلتقي الرئيس دونالد ترامب برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.