المجالي: برنامج خدمة العلم الجديد رديف للقوات المسلحة

وأضاف المجالي في تصريحات تلفزيونية أن إعادة خدمة العلم يأتي في وقت يحتاج فيه الأردن بشدّة إلى جبهة داخلية قوية.
وبيّن أن خدمة العلم تسهم في صقل شخصية الشاب الأردني من ناحية الضبط والربط والانتماء، في وقت أصبحنا فيه منغلقين جغرافيًا داخليًا.
وأوضح المجالي أن الجيش يمثل خليطًا من المجتمع الأردني، ويعكس تركيبة المجتمع بكاملها، إذ تُتيح الخدمة العسكرية الانخراط في المكون العام، بدلًا من التقوقع في جغرافيا ضيقة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمتلك أفقًا واسعًا، حيث تنظر إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة.
وأكد المجالي أن برنامج خدمة العلم يهدف إلى صقل الشاب الأردني عسكريًا، من خلال تدريبه وتأهيله ليكون مقاتلًا ورديفًا للقوات المسلحة، على غرار المتقاعدين العسكريين الذين ما زالوا ضمن قائمة الاحتياط، ويشكّلون رديفًا كبيرًا للجيش.
ولفت إلى أنه لم يكن معجبًا أو متفقًا مع قانون خدمة العلم السابق، مؤكدا أن البرنامج بشكله الحالي رديف للقوات المسلحة.
