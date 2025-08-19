أبرز تصريحات القادة الأوروبيين خلال اجتماع البيت الأبيض مع ترامب وزيلينسكي

وفي ما يلي أبرز تصريحات المشاركين في الاجتماع:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الأمور تسير في البيت الأبيض "بنجاح كبير" حتى الآن
نعول على الاتفاقيات التي ستعقب الاجتماع مع رؤساء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي والتي ستؤدي إلى اجتماع ثلاثي مع روسيا
نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا
بوتين وافق في قمة ألاسكا على أن روسيا ستقبل الضمانات الأمنية لأوكرانيا
سنناقش "التبادل المحتمل للأراضي" في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي
في أثناء مناقشة "التبادل المحتمل للأراضي" سيتم أخذ خط التماس الحالي على الجبهة في عين الاعتبار
من الضروري مناقشة تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا
أعتقد أن بوتين وزيلينسكي سيتمكنان من التوصل إلى شيء ما بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا
الخطوة التالية هي اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرانيا
آمل أن تتوصل الأطراف في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل بشأن أوكرانيا
أتوقع التوصل إلى اتفاقيات في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بشأن جميع القضايا تقريبا بما في ذلك الأمن
لا توجد قضايا "معقدة للغاية" في التسوية الأوكرانية
احتمالات حل الصراع الأوكراني ستُحدد خلال "أسبوع أو أسبوعين"
يوجد احتمال ألا يتم التوصل إلى تسوية
احتمال وقوع "عدوان مستقبلي على أوكرانيا" بعد التوصل إلى اتفاق سلام أمر مبالغ فيه
روسيا قد تفرج "فورا" عن ألف أسير حرب أوكراني
زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي
جميع القضايا الحساسة، بما في ذلك الإقليمية المتعلقة بالأراضي وغيرها، سنبحثها على مستوى القادة خلال الاجتماع الثلاثي
من المهم للغاية أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإنهاء الحرب مع روسيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ينبغي التوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل عقد الاجتماع الثلاثي
الضمانات الأمنية لكييف يجب أن تشمل الحفاظ على جيش أوكراني "قوي"
مناقشة إنهاء الصراع الأوكراني يجب أن تكون في اجتماع رباعي بمشاركة أوروبا
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
من الضروري ضمان أمن ليس فقط أوكرانيا بل وأوروبا أيضا
لقاء ترامب وبوتين وزيلينسكي المحتمل من شأنه أن يسهم بوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا وحل مشاكل أعقد
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
لا يمكن عقد الاجتماع المقبل بدون وقف لإطلاق النار
نريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وينبغي الضغط على روسيا
الخطوات المقبلة ستكون أكثر تعقيدا
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
نحن مستعدون لعرض مقترحاتنا من أجل السلام
إذا أردنا تحقيق السلام والعدالة في أوكرانيا يجب أن نقوم بذلك متحدين
أقترح على الرئيس ترامب صياغة ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
نرحب باستعداد ترامب للمشاركة بضمانات أمنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا هذه خطوة كبيرة ونقطة تحول حقيقية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
من الجيد جدا العمل على ضمانات أمنية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تشبه المادة الخامسة لحلف الناتو
يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، في أعقاب قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمدة ثلاث ساعات، حيث ركز الجانبان على حل الأزمة الأوكرانية، مع تأكيد الرئيس الروسي على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بينما أشاد ترامب بالتقدم المحرز مع اعترافه بوجود خلافات لا تزال قائمة.
وأكد بوتين لاحقا أن النقاشات في ألاسكا تقرّب الطرفين من التوصل إلى الحلول اللازمة، مضيفا أنه خلال المحادثات مع ترامب تمت مناقشة إمكانية حل الأزمة الأوكرانية على أساس عادل، موضحا أن روسيا ترغب في وقف العمليات القتالية في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، تماما كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ذلك.
روسيا اليوم
-
