الأحد 2025-11-30 09:58 م

مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد عائلته في حادث مروري

مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد عائلته في حادث مروري
مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد عائلته في حادث مروري
الأحد، 30-11-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري-   لقيت زوجة مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب اصفهاني مصرعها وأصيب 4 من الأفراد الآخرين لعائلته بجروح جراء حادث مروري في محافظة سمنان الإيرانية.اضافة اعلان


وأكد المتحدث باسم جامعة سمنان الطبية أن الحادث وقع عصر اليوم الأحد، على طريق شريف آباد – ايوانكي، حيث اصطدمت سيارة المرأة بشاحنة عند مدخل مدينة ايوانكي.

وأضاف المتحدث أن زوجة المسؤول الإيراني توفيت في الحال، وأصيب والدها و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بجروح.

وأشار إلى أن إثنين من الأطفال في حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى طهران لتقديم العلاج لهم.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتأهب على جبهتي سوريا ولبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتأهب على جبهتي سوريا ولبنان

الشواربة: خطة لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات

أخبار محلية الشواربة: خطة لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات

مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد عائلته في حادث مروري

عربي ودولي مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد عائلته في حادث مروري

"مالية النواب" تناقش موازنة أمانة عمّان

أخبار محلية "مالية النواب" تناقش موازنة أمانة عمّان

إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي بمجال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي

أخبار محلية إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي بمجال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي

البابا يترك رسالة في القصر الرئاسي اللبناني .. إليك تفاصيلها

عربي ودولي البابا يترك رسالة في القصر الرئاسي اللبناني .. إليك تفاصيلها

الحكومة تخفف الأعباء الضريبية على المكلفين

أخبار محلية الحكومة تخفف الأعباء الضريبية على المكلفين

"الخدمات الحكومية" في معان ينجز 5086 معاملة للسائقين والمركبات

أخبار محلية "الخدمات الحكومية" في معان ينجز 5086 معاملة للسائقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة