مصرع 30 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء انفجار صهريج في نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بحروق متفاوتة جراء حادث انفجار صهريج بغرب نيجيريا.



وأفادت صحيفة "ذي نايشن" النيجيرية نقلا عن شهود عيان بأن صهريجا تعرض لحادث مروري في ولاية النيجر، يوم الثلاثاء.

واقترب سكان من مكان الحادث لجمع الوقود. إلا أن انفجارا وقع فجأة وشب حريق في مكان الحادث، مما أسفر عن سقوط ضحايا.



وأكد رئيس مكتب نقابة سائقي الصهاريج وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نحو 30 حادثا من هذا القبيل في ولاية النيجر بغرب نيجيريا منذ بداية الشهر الجاري.