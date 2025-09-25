الخميس 2025-09-25 01:08 ص
 

مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

ل
جانب من المضبوطات
 
الخميس، 25-09-2025 12:45 ص

الوكيل الإخباري- نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف واحدة من أخطر المزارع السرية لنبات الهيدرو المخدر بالظهير الصحراوي في محافظة الإسماعيلية، وتمكنت من ضبط مخدرات تصل قيمتها إلى 1.6 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، توجيه ضربة أمنية استباقية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في زراعة وترويج المواد المخدرة، موضحة أن تحريات أجهزتها كشفت استغلال تشكيل عصابي شديد الخطورة، طبيعة المنطقة الصحراوية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرقا لزراعة نبات الهيدرو المخدر على مساحة واسعة، مع تخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها في السوق.

وأشارت إلى مداهمة المزرعة بعد تقنين الإجراءات، وضبط بداخلها 27.5 طن من نبات الهيدرو، بينها 21 طنا مزروعة بالفعل على مساحة 3.5 فدان، و6.5 طن مخزنة داخل المزرعة، إضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش.

اضافة اعلان


كما ضبطت قوات الأمن خلال المداهمة أحد عناصر التشكيل العصابي وبحوزته 90 كيلوجراما من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات أخرى من مخدر الهيدرو.


وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بما يقارب 1.6 مليار جنيه، مؤكدة ملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

عربي ودولي نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

عربي ودولي مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

ل

عربي ودولي فانس يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت التفاوض

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة



 
 





الأكثر مشاهدة