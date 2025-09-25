مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، توجيه ضربة أمنية استباقية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في زراعة وترويج المواد المخدرة، موضحة أن تحريات أجهزتها كشفت استغلال تشكيل عصابي شديد الخطورة، طبيعة المنطقة الصحراوية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرقا لزراعة نبات الهيدرو المخدر على مساحة واسعة، مع تخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها في السوق.
وأشارت إلى مداهمة المزرعة بعد تقنين الإجراءات، وضبط بداخلها 27.5 طن من نبات الهيدرو، بينها 21 طنا مزروعة بالفعل على مساحة 3.5 فدان، و6.5 طن مخزنة داخل المزرعة، إضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش.
كما ضبطت قوات الأمن خلال المداهمة أحد عناصر التشكيل العصابي وبحوزته 90 كيلوجراما من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات أخرى من مخدر الهيدرو.
وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بما يقارب 1.6 مليار جنيه، مؤكدة ملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي.
