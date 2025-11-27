الجمعة 2025-11-28 01:05 ص

مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة
الخميس، 27-11-2025 11:56 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة جاهزة بالكامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً وجود متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، وتصور واضح للتحركات والإجراءات الفنية اللازمة.اضافة اعلان


وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تعمل وفق خطط استباقية تراعي كل الاحتمالات لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة، والتعامل مع أي تأثيرات قد تنتج عن تشغيل السد.

وأضاف أن هذه الخطط تستهدف منع أي ضرر مفاجئ يمكن أن تتعرض له مصر، سواء عبر حجز كميات من المياه أو تمرير كميات أكبر من المقرر.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تتحرك دائماً من منطلق التعاون الإقليمي، وليست ضد أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بضرورة ألا تؤدي تلك المشروعات إلى الإضرار بدول المصب.

وأشار مدبولي إلى أن مفيض توشكى يعد جزءاً أساسياً من خطة الدولة لاستيعاب كميات المياه الفائضة، موضحاً أن جهات الدولة نفذت أعمالاً مسبقة لزيادة القدرة الاستيعابية للمفيض بما يضمن التعامل بأمان وكفاءة مع أي كميات إضافية من المياه.

سكاي نيوز
 
 


