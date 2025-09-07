مقاتل أوكراني سابق يروي تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له جنود بلاده

وقال المصدر لوكالة "تاس": "يواصل الجندي الأوكراني السابق في فوج الهجوم 425 الحديث عن ظروف الخدمة المروعة والانفلات الأمني في الفوج. حيث أشار إلى أنه عند وصول الجنود، تُصادر هواتفهم ووثائقهم، ويُضربون حتى الموت في حال عدم إطاعة قائد الفوج. وإذا حاولوا الفرار من مواقعهم، يُطلق عليهم النار فورا".
وسحبت وزارة الدفاع الأوكرانية والبرلمان الأوكراني في وقت سابق قانون تشديد عقوبة عدم تنفيذ الأوامر.
وأشار مصدر الوكالة إلى أن هذا بدون جدوى، لأنه "في وحدات مثل فوج الهجوم المنفصل 425، يقرر القادة بأنفسهم طريقة معاقبة الجنود على المخالفات".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
المرشد الإيراني يوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية تحسبا لـ"مخاطر محتملة"
-
هيئة البث: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر هذا الأسبوع
-
أوربان يدعو القادة الأوروبيين لعقد اتفاقية أمنية مع روسيا
-
ترامب: هذا تحذيري الأخير
-
أكسيوس: مبعوث ترامب يطرح صفقة لإطلاق الرهائن ووقف خطة احتلال غزة
-
سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس
-
بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل
-
مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"