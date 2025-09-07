الأحد 2025-09-07 11:43 م
 

مقاتل أوكراني سابق يروي تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له جنود بلاده

الوكيل الإخباري-   أكد مصدر أمني روسي أن القادة من فوج الهجوم 425 التابع للقوات الأوكرانية يقومون بضرب العساكر "حتى الموت" في حال لم ينفذوا الأوامر الموكلة إليهم.اضافة اعلان


وقال المصدر لوكالة "تاس": "يواصل الجندي الأوكراني السابق في فوج الهجوم 425 الحديث عن ظروف الخدمة المروعة والانفلات الأمني في الفوج. حيث أشار إلى أنه عند وصول الجنود، تُصادر هواتفهم ووثائقهم، ويُضربون حتى الموت في حال عدم إطاعة قائد الفوج. وإذا حاولوا الفرار من مواقعهم، يُطلق عليهم النار فورا".

وسحبت وزارة الدفاع الأوكرانية والبرلمان الأوكراني في وقت سابق قانون تشديد عقوبة عدم تنفيذ الأوامر.

وأشار مصدر الوكالة إلى أن هذا بدون جدوى، لأنه "في وحدات مثل فوج الهجوم المنفصل 425، يقرر القادة بأنفسهم طريقة معاقبة الجنود على المخالفات".

