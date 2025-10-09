موسكو: تأجيل انعقاد القمة العربية الروسية

11:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تأجيل القمة العربية الروسية التي كان من المزمع عقدها الشهر الحالي في مدينة كازان. اضافة اعلان





وقالت الرئاسة الروسية في بيان صحفي:" الجانب الروسي سيبلغ جميع الدول العربية بقرار تأجيل القمة العربية الروسية إلى وقت لاحق، بسبب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية بعد اجراء مشاورات مع الدول العربية".

