موسكو: تأجيل انعقاد القمة العربية الروسية

وقالت الرئاسة الروسية في بيان صحفي:" الجانب الروسي سيبلغ جميع الدول العربية بقرار تأجيل القمة العربية الروسية إلى وقت لاحق، بسبب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية بعد اجراء مشاورات مع الدول العربية".
