الأحد 2025-10-12 09:10 م
 

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة
فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة
 
الأحد، 12-10-2025 08:30 م
الوكيل الإخباري-   أفاد عدد من الناشطين في قطاع غزة باستشهاد الصحفي صالح الجعفراوي أثناء تغطيته للأحداث المتواصلة في حي الصبرة .اضافة اعلان


ويشهد حي الصبرة في قطاع غزة اشتباكات مسلحة بين عناصر وزارة الداخلية في غزة وبين الميليشيات المدعومة من الاحتلال .




Image1_10202512203220952022439.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ربط البعض حضور إنفانتينو القمة بعلاقته القوية مع ترامب

عربي ودولي "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟

اا

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

أخبار محلية بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

و

فلسطين نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

فلسطين فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

ا

فلسطين نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

فلسطين اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

ب

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة