"أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟

وضمت القائمة قادة دول من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء ووزراء، إضافة إلى مسؤولين في كيانات دولية وإقليمية.
إلا أن ضيفًا واحدًا من خارج عالم السياسة لفت الأنظار في القائمة، وهو جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وورد اسم إنفانتينو ضمن من أكدوا حضور القمة المرتقبة، التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وبينما يبدو أن إنفانتينو ليس شخصية سياسية، فإن البعض ربط حضوره بعلاقته القوية مع الرئيس الأميركي.
وليس سرا أن ترامب مؤيد متحمس للفيفا، وأن إنفانتينو كان من أوائل المهنئين له على منصات التواصل الاجتماعي عندما توج رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية.
وفي يوم تنصيب ترامب، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا صحفيًا ذكر فيه كيف "شكر" إنفانتينو ترامب على الإشارة إلى الفيفا وإنفانتينو "بالاسم" خلال مسيرة النصر في الليلة السابقة، وأضاف أن الاثنين لديهما "صداقة عظيمة".
وربط بيان الفيفا حساب إنفانتينو على "إنستغرام"، الذي أظهر صورة واحدة لترامب ورئيس الفيفا يبتسمان جنبًا إلى جنب مع إبهاميهما لأعلى.
وكتب إنفانتينو على "إنستغرام" أنه "تشرف بلقاء ترامب في فلوريدا قبل تنصيبه"، وبعد أيام كان إنفانتينو من بين المدعوين من قبل ترامب في مبنى الكونغرس الأميركي، حيث أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس رقم 47 للبلاد.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى
-
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
-
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل
-
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة القطاع .. من هي ؟
-
بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة
-
الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر
-
اليونيفيل تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعّد برد قوي