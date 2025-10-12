حالة انتحار ثانية في إسرائيل مع الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأنه وفق شهادات الأصدقاء، لم تتمكن يلينا من التعافي من مقتل ابنها قبل عامين. وحالتها النفسية، التي كانت معقدة حتى قبل ذلك بسبب سنوات طويلة من التعايش مع مرض نفسي، تدهورت بشكل متزايد. وقال مقربون: "لم تعد إلى طبيعتها أبدًا".
وفي الأسابيع الأخيرة، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، ساءت حالتها أكثر. وفي 9 أكتوبر 2025، أنهت حياتها.
يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أفادت أمس السبت بأن روي شاليف، الناجي من مهرجان "نوفا" الموسيقي خلال أحداث 7 أكتوبر، انتحر يوم الجمعة بعد مشاركته منشورًا وداعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه عُثر على شاليف داخل سيارة محترقة عند مخرج طريق سريع بالقرب من نتانيا يوم الجمعة، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الحادث.
وكشفت كاميرات المراقبة أنه شوهد في محطة وقود يملأ غالونًا بالوقود، وسرعان ما عُثر على سيارته وهي تحترق وبداخلها جثته، حيث أُعلن عن وفاته على الفور.
روسيا اليوم
