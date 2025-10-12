بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

وأضاف البابا في كلمته عقب الصلاة اليوم الأحد، إن الاتفاق يعني بداية مسيرة السلام في الأرض المقدسة، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة هذه المسيرة نحو سلام عادل ودائم يحترم التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء بعد حرب تركت وراءها الموت والدمار في كل مكان.
