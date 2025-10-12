مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور حسان البلص، أن الحملة تأتي ضمن جهود المستشفى المتواصلة لتعزيز الصحة الوقائية والمحافظة على سلامة المرضى والعاملين، مشيرًا إلى أن المطعوم متوفر مجانًا للكوادر الطبية والإدارية والمراجعين.
وقال، إن المستشفى يحرص سنويًا على تنفيذ هذه الحملة انسجامًا مع توجيهات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار الأمراض الموسمية، والحفاظ على بيئة صحية آمنة داخل مرافقه.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق
-
وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون
-
الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ
-
إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية
-
البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
-
25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"
-
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية
-
الحكومة تقر إنشاء مكتب اليونيسف لدعم مشاريع الطفولة والتنمية