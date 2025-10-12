الأحد 2025-10-12 09:10 م
 

مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

جانب من اطلاق الحملة
 
الأحد، 12-10-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري- أطلق مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اليوم الأحد، حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية لعام 2025، بهدف حماية الكوادر الصحية والمراجعين من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وازدياد الحالات التنفسية الموسمية.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور حسان البلص، أن الحملة تأتي ضمن جهود المستشفى المتواصلة لتعزيز الصحة الوقائية والمحافظة على سلامة المرضى والعاملين، مشيرًا إلى أن المطعوم متوفر مجانًا للكوادر الطبية والإدارية والمراجعين.


وقال، إن المستشفى يحرص سنويًا على تنفيذ هذه الحملة انسجامًا مع توجيهات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار الأمراض الموسمية، والحفاظ على بيئة صحية آمنة داخل مرافقه.

 
 
