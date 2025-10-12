الصين تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيانٍ، إن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة، والتي وصفها ترامب، الجمعة، بأنها "مفاجئة" و"عدائية للغاية"، جاءت بعد سلسلةٍ من الإجراءات الأميركية منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي.
وأشارت بكين إلى إدراج شركاتٍ صينيةٍ على قائمةٍ سوداءَ تجاريةٍ أميركية، وفرضِ واشنطن رسومَ موانئَ على السفن الصينية كأمثلةٍ على ذلك.
وقالت الوزارة: "أضرت هذه الإجراءات بشدةٍ بمصالح الصين وقوّضت أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية. تعارض الصين بشدةٍ هذه الإجراءات".
ولم تربط بكين صراحةً بين هذه الإجراءات الأميركية والقيود التي تفرضها على صادرات المعادن الحيوية، قائلةً إن الدافع وراء هذه القيود هو القلق بشأن التطبيقات العسكرية لهذه المعادن في أوقاتٍ من "الصراع العسكري المتكرر".
