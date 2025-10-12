الأحد 2025-10-12 07:17 م
 

حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل

الأحد، 12-10-2025 06:26 م
الوكيل الإخباري-   تصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة الأسرى الذين ستفرج عنهم السلطات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة فرانس برس، الأحد.اضافة اعلان


وقال أحد هذه المصادر إن "حماس تصرّ على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد"، الأمر الذي أكده مصدر آخر.

وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الأحياء المحتجزين في غزة.
 
 
