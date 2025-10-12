حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل

وقال أحد هذه المصادر إن "حماس تصرّ على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد"، الأمر الذي أكده مصدر آخر.
وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الأحياء المحتجزين في غزة.
