نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة مرور عامين على هجوم 7 أكتوبر، الذي وصفه بأنه "مذبحة مروعة" استهدفت سكان النقب الغربي والمشاركين في حفلة نوفا الموسيقية.
وأشار نتنياهو إلى الخسائر الإسرائيلية قائلا: "تم قتل الرضع والأطفال والكبار والمسنين بوحشية مروعة على يد مسلحي حماس. تم اختطاف 251 رجلا وامرأة إلى أنفاق الإرهاب في قطاع غزة".
ووجه التحية لعائلات الضحايا والأسرى، مؤكدا استمرار العمل "بكل الطرق لاستعادة جميع المخطوفين - الأحياء والأموات على حد سواء".
ووصف نتنياهو الحرب بأنها "حرب مصيرية على الوطن"، معتبرا أنها "حرب على وجودنا ومستقبلنا". كما أشاد بـ "قدرة إسرائيل على الصمود، وبجهود الجنود والقادة الذين يردون الحرب بقوة على من يسعون لإيذائنا في كل جبهة".
واختتم بالقول: "معا كسرنا المحور الإيراني، معا غيرنا وجه الشرق الأوسط، معا نضمن خلود إسرائيل، ومستمرون حتى تحقيق أهداف الحرب التي تشمل استعادة جميع المخطوفين، والقضاء على حكم حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".
وبعد عامين على حرب غزة التي ذهبت إلى أبعد من الرد على هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى حيث إبادة القطاع، لا يزال المدنيون يعانون من وطأة الموت والتشريد.
ورغم الدعوات المتكررة لوقف القصف وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب، لم تتوقف أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي، واستمرت أعداد القتلى والمصابين بالارتفاع، فيما يترقب الغزيون نهاية معاناتهم.
واتسمت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في مصر، بين حركة حماس وإسرائيل، "بالإيجابية"، بحسب ما أفادت تقارير، مشيرة إلى أن المحادثات من المقرر أن تستأنف، اليوم الثلاثاء.
وأعلنت الدوحة، أنها تعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد في قطاع غزة، مشدّدة على أنه من المبكر في الوقت الحالي، التحدث عن بدائل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين
-
بوتين يتحدث عن تطوير أسلحة روسية حديثة جدا بوتيرة متسارعة
-
فيديو.. غزو مرعب لأسراب الخنافس في بريطانيا
-
الإبلاغ عن ميلوني للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة غزة
-
إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية
-
خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ
-
مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب
-
ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع