نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارات كبيرة، لكن الحرب لم تنته، وما تزال هناك تحديات كبيرة أمامها.

وأضاف نتنياهو أن عودة الأسرى إلى إسرائيل حدث تاريخي.

 
 
