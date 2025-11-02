هزة أرضية تضرب دمشق

08:12 ص

الوكيل الإخباري- سُجّلت اليوم الاحد هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، مركزها قرية رأس العين في منطقة يبرود – القلمون بريف دمشق، وذلك عند الساعة 1:27 بعد منتصف الليل بتوقيت سوريا.





وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن مركز الهزة يقع قرب مدينة دوما في ريف دمشق، مشيرة إلى أن سكان عدد من المناطق المحيطة شعروا بالاهتزاز، من دون ورود أنباء عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.