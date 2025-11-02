هزة أرضية تضرب دمشق

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن مركز الهزة يقع قرب مدينة دوما في ريف دمشق، مشيرة إلى أن سكان عدد من المناطق المحيطة شعروا بالاهتزاز، من دون ورود أنباء عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
