وزير الخارجية الأميركي: نتوقع الإفراج عن الأسرى المتفق عليهم نهاية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لسي بي إس "لن نكشف عن تفاصيل سعينا لعودة الأسرى لأننا لا نريد تعريضهم للخطر".

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وأضاف "نتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاقهم نهاية الأسبوع المقبل".