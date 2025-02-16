وزير الخارجية الأميركي: نتوقع الإفراج عن الأسرى المتفق عليهم نهاية الأسبوع المقبل

وأضاف "نتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاقهم نهاية الأسبوع المقبل".
وبين "على إسرائيل التصرف دوما وفق مصلحتها الوطنية".
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