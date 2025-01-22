وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الدولية هو "مفتاح استقرار" سوريا

وأضاف الشيباني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن سوريا تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
وبين أن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.
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