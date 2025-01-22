 
الأربعاء 2025-01-22 09:20 م
 

وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الدولية هو "مفتاح استقرار" سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
الأربعاء، 22-01-2025 08:11 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إن رفع العقوبات الدولية هو "مفتاح استقرار" سوريا.اضافة اعلان


وأضاف الشيباني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن سوريا تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.

وبين أن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

ارشيفية

فلسطين اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يستهدف منزلا غرب جنين بصواريخ محمولة على الكتف

غزة

فلسطين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يزور غزة

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

عربي ودولي وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الدولية هو "مفتاح استقرار" سوريا

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يجبر مرضى ومسنين بجنين على النزوح قسرا

الحوثيين

عربي ودولي الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة "غلاكسي ليدر"



 




الأكثر مشاهدة