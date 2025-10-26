اكتشاف طريقة لوقف انتشار فيروسات حمى " شيكونغونيا"

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من مختبر "A*STAR" للأمراض المعدية في سنغافورة طريقة جديدة تساعد على وقف انتشار الفيروسات المسببة لحمى " شيكونغونيا".



وأشارت مجلة Nature Communications إلى أن العلماء وأثناء دراسة أجروها حول هذا المرض وطرق مكافحته، اكتشفوا أن تبين أن بروتين السيالوكينين الموجود في لعاب البعوضة التي تنقل المرض يتفاعل مباشرة مع مستقبلات الخلايا المناعية البشرية وقادر على "تحويل" الاستجابة الالتهابية للجسم.

وأظهرت النتائج أن بروتين السيالوكينين يضعف مؤقتا نشاط الخلايا الوحيدة والخلايا البلعمية - وهي أول الخلايا التي تستجيب للغزو الفيروسي للجسم، وهذه الآلية تساعد الفيروس على اختراق الأنسجة بشكل أسرع، ولكنها في نفس الوقت تمنع الالتهاب المفرط المسؤول عن آلام وتورم المفاصل المصاحبة لمرض شيكونغونيا.

ولفهم كيفية عمل هذه الآلية، اقترح الباحثون استخدامها بشكل عكسي لتطوير أدوية قادرة على منع انتشار الفيروس والتحكم في الالتهاب، وفي التجارب التي أجريت على الحيوانات، أدى حجب المستقبلات التي يتفاعل معها السيالوكينين إلى خفض الحمل الفيروسي والتهاب الأنسجة دون الإضرار بالدفاع المناعي.



ويؤكد الباحثون أن التدخل في هذه الآلية يمكن أن يصبح استراتيجية جديدة لوقف انتشار الفيروسات المنقولة بالبعوض، بما في ذلك شيكونغونيا وحمى الضنك وحمى غرب النيل.