مصر تعلن عن استثمارات عملاقة بقناة السويس بمليارات الدولارات

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "لم تكن المنطقة الاقتصادية تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة" باعتبارها هي العنصر الجاذب للاستثمار والتي تتيح فرصة إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.
وأشار مدبولي خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات العملاقة التي تنفذ بها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة، مشيرا إلى أنه قبل 3 سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية 43 مصنعاً وهو ما يمثل حصاد فترات سابقة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
-
استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني وانخفاض الين
-
شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا
-
روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية
-
الأسواق الآسيوية تسجل مكاسب جماعية بقيادة أسهم التكنولوجيا
-
النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران
-
أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد