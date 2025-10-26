مصر تعلن عن استثمارات عملاقة بقناة السويس بمليارات الدولارات

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات مباشرة بقيمة 11 مليار دولار في أكثر من 340 مشروعاً صناعيا ولوجيستيا.



وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "لم تكن المنطقة الاقتصادية تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة" باعتبارها هي العنصر الجاذب للاستثمار والتي تتيح فرصة إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

وأشار مدبولي خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات العملاقة التي تنفذ بها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة، مشيرا إلى أنه قبل 3 سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية 43 مصنعاً وهو ما يمثل حصاد فترات سابقة.