الثلاثاء 2025-11-04 01:44 ص
 

وفاة والد إمام وخطيب الحرم المكي

وفاة والد إمام الحرم المكي
وفاة والد إمام الحرم المكي
 
الثلاثاء، 04-11-2025 12:19 ص
الوكيل الإخباري-   توفّي والد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وبعث الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ الجهني.اضافة اعلان


وأعرب الأمير خالد، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الإثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجهني وأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدوره عبّر الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيب المسجد الحرام، عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كريم مواساته وصادق مشاعره.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 26 مسيرة جوية

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يثمن التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

عربي ودولي الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يثمن التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ل

عربي ودولي المغرب.. سجن "أرطغرل" لتهديده رئيس الحكومة عزيز أخنوش

ل

عربي ودولي إيلون ماسك: تذكروا التصويت غدا في نيويورك.. صوتوا لكومو

وفاة والد إمام الحرم المكي

عربي ودولي وفاة والد إمام وخطيب الحرم المكي

ب

طب وصحة حقيقة فوائد فيتامين С في الوقاية من الأمراض

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

ا

عربي ودولي رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد



 
 





الأكثر مشاهدة