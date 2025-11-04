وفاة والد إمام وخطيب الحرم المكي

وأعرب الأمير خالد، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الإثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجهني وأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
بدوره عبّر الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيب المسجد الحرام، عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كريم مواساته وصادق مشاعره.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 26 مسيرة جوية
-
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يثمن التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
-
المغرب.. سجن "أرطغرل" لتهديده رئيس الحكومة عزيز أخنوش
-
إيلون ماسك: تذكروا التصويت غدا في نيويورك.. صوتوا لكومو
-
رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد
-
خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل
-
CNN: نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين تراجعت إلى 37%
-
الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما