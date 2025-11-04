وفاة والد إمام وخطيب الحرم المكي

12:19 ص

الوكيل الإخباري- توفّي والد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وبعث الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ الجهني. اضافة اعلان





وأعرب الأمير خالد، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الإثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجهني وأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



بدوره عبّر الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيب المسجد الحرام، عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كريم مواساته وصادق مشاعره.