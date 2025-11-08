لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية

وفي إطار متصل، أوضح لافروف للصحفيين أن موسكو لم تتلقَّ بعد أي توضيحات من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية.
وأثارت تصريحات ترامب، التي أدلى بها أواخر أكتوبر، جدلًا واسعًا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الدفاع (البنتاغون) للبدء "فورًا" في اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع دول مثل روسيا والصين، مدعيًا أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة.
ورغم أن وزير الطاقة الأميركي سارع لاحقًا إلى توضيح الأمر، مؤكدًا أن الاختبارات الأميركية ستقتصر على فحوصات غير نووية لضمان سلامة مكونات الأسلحة، فإن إعلان ترامب قد زاد من حدة التوتر النووي العالمي.
وقد جاء الرد المباشر من موسكو، حيث أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات مضادة لاستئناف التجارب الروسية إذا مضت واشنطن قدماً في خطتها، مما يهدد بتفكيك التجميد الفعلي للتجارب النووية المستمر منذ عقود.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
-
منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة
-
بايدن: الرمز المثالي لرئاسة ترامب هو "كرة الهدم"
-
أعضاء اتحاد الكرة الأيرلندي يوافقون على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل
-
سوريا: القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد في اللاذقية
-
قطع المياه عن طهران ليلاً .. ووزير إيراني يعلن "خفض الاستهلاك"
-
مصر .. الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الستة بالخبز المسمم
-
ألمانيا.. زيادة ملحوظة في رفض لجوء السوريين