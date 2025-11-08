السبت 2025-11-08 07:46 م
 

أعضاء اتحاد الكرة الأيرلندي يوافقون على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل

السبت، 08-11-2025 06:17 م
الوكيل الإخباري-  ذكر مصدر حضر اجتماعا لأعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، أنهم وافقوا السبت، على قرار يلزم مجلس إدارته بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لإيقاف إسرائيل فورا عن المشاركة في مسابقاته.اضافة اعلان


وأشار القرار إلى اتهامات بارتكاب الاتحاد الإسرائيلي انتهاكات لبندين من لوائح اليويفا وهما عدم تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية وتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.
 
 
