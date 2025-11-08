بايدن: الرمز المثالي لرئاسة ترامب هو "كرة الهدم"

وقال بايدن خلال حضوره حفلًا للحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا: "كنت أعلم أن ترامب سيأخذ كرة هدم إلى البلاد، لكن ما لم أكن أعلمه — ويجب أن أعترف بذلك — هو أن هناك كرة هدم حقيقية الآن"، مشيرًا بذلك إلى عملية الهدم التي يقوم بها ترامب في جزء من البيت الأبيض والتي يخطط لتحويلها إلى قاعة احتفالات.
وأضاف بايدن أنَّها (أي كرة الهدم) رمزٌ مثالي لرئاسته (رئاسة ترامب)، مستطردًا: "لقد أخذ ترامب كرة الهدم ليس فقط إلى بيت الشعب بل إلى الدستور، إلى سيادة القانون وإلى ديمقراطيتنا ذاتها".
ووجّه بايدن حديثه مباشرة إلى ترامب قائلًا إن الرئيس الحالي جلب العار إلى البلاد بسلوكه ووضع مصالح الأثرياء فوق مصالح الأمريكيين العاديين. كما وصف انتصارات الديمقراطيين في انتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا وانتخابات رئاسة بلدية نيويورك الأسبوع الماضي بأنها نقاط مضيئة في لحظة حالكة جدًا.
وأكد بايدن أن الشعب الأمريكي وجه رسالة إلى ترامب من خلال تلك النتائج.
يذكر أن بايدن نادرًا ما يظهر علنًا منذ مغادرته المنصب في يناير الماضي، وكان يعتزم الترشح مجددًا ضد ترامب لكنه انسحب بعد مناظرة كارثية وتحت ضغط من قيادات الحزب الديمقراطي وآخرين، لتتولى نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مكانه.
وفي مايو تبيّن أن بايدن مصاب بسرطان البروستاتا.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
-
منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة
-
لافروف: نعمل على تنفيذ أمر بوتين بالاستعداد لتجربة نووية
-
أعضاء اتحاد الكرة الأيرلندي يوافقون على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل
-
سوريا: القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد في اللاذقية
-
قطع المياه عن طهران ليلاً .. ووزير إيراني يعلن "خفض الاستهلاك"
-
مصر .. الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الستة بالخبز المسمم
-
ألمانيا.. زيادة ملحوظة في رفض لجوء السوريين