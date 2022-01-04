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الثلاثاء، 04-01-2022 10:06 م

تجمع مياه الأمطار في الشوارع يعيق حركة المواطنين أمام منازلهم قرب طريق المطار - صور

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الوكيل الاخباري - شكا سكان حي "علي هليل" بالقرب من طريق المطار من سوء البنية التحتية في الشوارع داخل الحي، وذلك يؤدي لتجمع مياه الأمطار على أبواب المنازل، مما يعيق حركتهم.

 

وقال سكان الحي في رسالة وصلت لموقع "الوكيل الاخباري" إن شوارع الحي بحاجة إلى تعبيد، وذلك لكثرة الحفر و"الترقيع" في الشوارع، مما سبّب الصعودات والهبوطات في الشوارع، وبالتالي تجمعاً لمياه الأمطار في كل شتاء، رغم قربهم من طريق المطار الرئيسي، والذي يعتبر من أفضل شوارع المملكة في البنية التحتية.

 

وأضافوا في رسالتهم أنهم راجعوا أمانة عمان الكبرى أكثر من مرة دون فائدة، مشيرين أن الأمانة تخبرهم بأن عليهم صيانة الشوارع على نفقتهم الخاصة.

 

وأكدوا أنه عند ارتفاع منسوب المياه خلال تساقط الأمطار، فإن المياه تدخل إلى منازلهم، وتسبب لهم أضراراً كبيرة، فضلاً عن تجمعها على مداخل البيوت، الأمر الذي يعيق حركتهم ويعيق خروجهم أو دخولهم إلى المنازل.

 

يذكر أن حي "علي هليل" هو الواقع بجانب طريق الخدمات المحاذي لطريق المطار باتجاهه.

 

الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة قال لـ"الوكيل الاخباري" إن الأمانة ستتابع شكاوي المواطنين، وقد تم تحويلها إلى القسم المعني.

 

وأكد أنه أبلغ الجهات التنفيذية المختصة في الأمانة بذلك، مؤكداً أنه سيتم متابعتها.

 

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