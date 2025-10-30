البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

الوكيل الإخباري- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.

