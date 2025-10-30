أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف محادثات السلام في إسطنبول

وكانت مصادر مطلعة أعلنت، الثلاثاء، أن المحادثات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول بهدف الاتفاق على هدنة طويلة الأمد، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل لسلام دائم بين البلدين بعد مقتل العشرات على حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا القبيل في السنوات الأخيرة.
