وزيرة التنمية عضواً في مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية

وسيسهم انضمام الأردن للمجلس في إبراز دوره الفاعل في انهاء قضايا العنف ضد الاطفال، ويعكس الالتزام الراسخ من المملكة تجاه مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وكافة أشكال العنف ضدهم، كما ينسجم مع المواقف الأردنية والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بذلك.
يشار إلى أن مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال يعتبر من أهم المبادرات الدولية التي تهدف الى تعزيز الأولوية التي تحظى بها قضايا العنف ضد الاطفال والتصدي لها، حيث يتعرض نصف أطفال العالم كل عام للعنف، وتستمر آثاره وتداعياته مدى الحياة وعبر الأجيال، كما يقلل من قيمة ما تستثمره الأسر والمجتمعات والبلدان في الصحة والتعليم والاستقرار.
كما أن المجلس يضم تمثيلا رسمياً رفيع المستوى من عدد من دول العالم، وسيتم إطلاقه في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعقد المؤتمر الوزاري الأول المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال.
