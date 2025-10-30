الخميس 2025-10-30 11:43 ص
 

وزيرة التنمية عضواً في مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
الخميس، 30-10-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-  ‏أختيرت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عضواً في مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على ترشيح المنظمة لها ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط، ضمن فريق مؤلف من وزراء تم اختيارهم من خلال عملية انتقائية، حيث سيكون المجلس محدود الاعضاء، والملتزمين بالنهوض بالهدف 16:2 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال من خلال القيادة السياسية والتعاون الاستراتيجي،  وذلك تقديرا للدور الريادي البارز للأردن على الصعيدين الوطني والاقليمي تجاه إنهاء قضايا العنف ضد الأطفال، وإنسجاماً مع البرامج الوطنية ذات العلاقة.  اضافة اعلان


‏وسيسهم انضمام الأردن للمجلس في إبراز دوره الفاعل في انهاء قضايا العنف ضد الاطفال، ويعكس الالتزام الراسخ من المملكة تجاه مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وكافة أشكال العنف ضدهم، كما ينسجم مع المواقف الأردنية والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بذلك. 

‏يشار إلى أن مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال يعتبر من أهم المبادرات الدولية التي تهدف الى تعزيز الأولوية التي تحظى بها قضايا العنف ضد الاطفال والتصدي لها، حيث يتعرض نصف أطفال العالم كل عام للعنف، وتستمر آثاره وتداعياته مدى الحياة وعبر الأجيال، كما يقلل من قيمة ما تستثمره الأسر والمجتمعات والبلدان في الصحة والتعليم والاستقرار.

‏كما أن المجلس يضم تمثيلا رسمياً رفيع المستوى من عدد من دول العالم، وسيتم إطلاقه في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعقد المؤتمر الوزاري الأول المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال.
 
 
