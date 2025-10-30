أمانة عمان تدرج عقود الإيجار ضمن معاملات رخص المهن لتسهيل الإجراءات

11:49 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، خدمة جديدة لدمج عقود الإيجار ضمن معاملات رخص المهن، وذلك ضمن توجهات الأمانة في التحول الرقمي لكافة إجراءاتها، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات.





من جهته، أكد مدير دائرة الأنظمة والتحول الإلكتروني محمد الحويان أن إصدار عقود الإيجار أصبح ضمن معاملات رخص المهن، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، إضافة إلى التحقق من دقة ومصداقية المعلومات المقدمة في المعاملات.



وأشار إلى أنه من خلال هذا الإجراء، تقوم الأمانة بإرسال طلب رخصة المهن للمالك على اسم المستخدم الخاص به إلكترونياً من خلال نظام المهن على موقع أمانة عمّان للمصادقة على المعلومات التي تم تقديمها في الطلب، وإضافة أي شروط أخرى، ثم يتم إرسال الطلب للمستأجر الذي يقوم بدوره بالمصادقة على الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات.



وأوضح الحويان أن الأمانة تقوم بعد ذلك بإرسال رقم دفع إلكتروني يشمل رسوم عقد الإيجار ورسوم رخصة المهن، لتصادق بدورها على الطلب بعد التحقق من ملكية المالك لنسبة 51% من العقار، والتحقق من خلال أنظمة الأمانة مما يلزم لعقد الإيجار، وأن للمالك اسم مستخدم في نظام المهن بموقع أمانة عمّان الكبرى.



وأشار إلى أن الأمانة تقوم بإرسال عقد الإيجار المصدّق ورخصة المهن إلكترونياً لكل من المالك والمستأجر عند انتهاء المعاملة واستيفاء كافة الشروط.



ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي أمانة عمّان الكبرى الرقمي لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الكفاءة والفعالية.