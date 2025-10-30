أسعار النفط عالميا تحافظ على معظم مكاسبها

الوكيل الإخباري- حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية،انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" ثلاثة سنتات، أو 0.05 بالمئة إلى 64.89 دولار للبرميل.

اضافة اعلان



وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 11 سنتا، أو 0.18 بالمئة إلى 60.37 دولار.



وارتفع "برنت" والخام الأميركي 52 سنتا و 33 سنتا على الترتيب في الجلسة الماضية على خلفية التفاؤل إزاء المحادثات التجارية والتراجع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية.