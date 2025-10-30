أسعار النفط عالميا تحافظ على معظم مكاسبها

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية،انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" ثلاثة سنتات، أو 0.05 بالمئة إلى 64.89 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 11 سنتا، أو 0.18 بالمئة إلى 60.37 دولار.
وارتفع "برنت" والخام الأميركي 52 سنتا و 33 سنتا على الترتيب في الجلسة الماضية على خلفية التفاؤل إزاء المحادثات التجارية والتراجع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول ، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل.
