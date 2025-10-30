الخميس 2025-10-30 11:43 ص
 

أسعار النفط عالميا تحافظ على معظم مكاسبها

ارشيفية
 
الخميس، 30-10-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-    حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية،انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" ثلاثة سنتات، أو 0.05 بالمئة إلى 64.89 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 11 سنتا، أو 0.18 بالمئة إلى 60.37 دولار.


وارتفع "برنت" والخام الأميركي 52 سنتا و 33 سنتا على الترتيب في الجلسة الماضية على خلفية التفاؤل إزاء المحادثات التجارية والتراجع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية.


وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول ، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل.

 
 
