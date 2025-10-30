سوريا تقرر إغلاق المحال التجارية عند الساعة 9 مساء في دمشق

كما حدد القرار ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات والنوادي الليلية وصالات الألعاب ومحال الإنترنت ومحطات الوقود، بحيث تنتهي معظم الأنشطة عند الساعة الثانية عشرة ليلا كحد أقصى، ويسمح للمطاعم بالتمديد إلى الواحدة ليلا يومي الخميس والسبت.
وسمح القرار لمحطات الوقود بالعمل على مدار 24 ساعة، كما استثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الأسواق الصناعية وسوق اللحوم والخضار والبيّاعين في سوق الهال من الإغلاق المبكر.
