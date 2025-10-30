ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.2 بالمئة إلى 3950.7 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21دولار ، وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.8 دولار.
