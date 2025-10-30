ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

اضافة اعلان



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.2 بالمئة إلى 3950.7 دولار للأوقية.