الخميس 2025-10-30 02:28 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الخميس، 30-10-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب قليلا مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولار للأوقية (الأونصة).


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.2 بالمئة إلى 3950.7 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21دولار ، وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.8 دولار.

 
 
