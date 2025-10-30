قوة إسرائيلية تقتحم بلدة بليدا اللبنانية وتقتل موظفا في مبنى البلدية

وقال مصدر أمني لبناني، إن القوة الإسرائيلية مكثت داخل البلدة عدة ساعات قبل أن تنسحب، ثم دخل الجيش اللبناني والدفاع المدني إلى مبنى البلدية ونقلوا جثمان الموظف الشهيد إلى المستشفى.
وخلال العملية، أفاد أهالي البلدة بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.
