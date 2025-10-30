الخميس 2025-10-30 11:43 ص
 

قوة إسرائيلية تقتحم بلدة بليدا اللبنانية وتقتل موظفا في مبنى البلدية

مبنى بلدية بليدا اللبنانية
الخميس، 30-10-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فجر الخميس، موظف في بلدية بليدا اللبنانية، بعد توغل قوة إسرائيلية داخل أراضي البلدة واقتحام مبنى البلدية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن القوة الإسرائيلية مكثت داخل البلدة عدة ساعات قبل أن تنسحب، ثم دخل الجيش اللبناني والدفاع المدني إلى مبنى البلدية ونقلوا جثمان الموظف الشهيد إلى المستشفى.

وخلال العملية، أفاد أهالي البلدة بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.
 
 
