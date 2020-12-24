شكوى من الاكتظاظ في أراضي ناعور

الوكيل الإخباري - طالب مواطن الجهات المعنية بالوقوف على الاكتظاظ في "أراضي ناعور " ، حيث عدم الالتزام بارتداء الكمامات ، وعدم العمل بالتباعد الجسدي ، وفق أمر الدفاع (11) .

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وبين المواطن في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مراجعي الدائرة باتوا يعانون من ذلك ، الأمر الذي يتطلّب وقفة جادة من أجل وضع حدّ لتلك المخالفات الواضحة .

وقال " منذ بدء الجائحة لا يوجد تنظيم لعمل أراضي ناعور ، الأمر الذي يهدد صحة المراجعين في ظلّ انتشار الوباء".

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