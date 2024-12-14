الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستستمر في محاولاتها للحد من إيرادات النفط الروسية، كما لم تستبعد فرض عقوبات على بعض البنوك الصينية التي تتعاون مع روسيا.



وقالت يلين في حديث لوكالة "رويترز" أمس الجمعة إن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط "أسطول الظل" ولا تستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية بهدف خفض عائدات روسيا من النفط وتقييد وصولها إلى الموارد الأجنبية لتغذية جهدها العسكري في أوكرانيا.



وأضافت يلين أن الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بعض ناقلات النفط ومالكيها للتعامل مع النفط الروسي فوق سقف السعر ويمكنها أن تفعل المزيد في هذا المجال، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ تدابير إضافية في الأسابيع الخمسة قبل أن تترك منصبها.

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وقالت: "هناك عدد من الاحتمالات. نحن لا نستعرض العقوبات، لكننا ننظر دائما إلى عائدات النفط وإذا تمكنا من إيجاد سبل لإضعاف عائدات النفط الروسية بشكل أكبر، فإن هذا من شأنه أن يعزز موقف أوكرانيا. وذلك لا يزال على أجندتنا".



وذكرت يلين أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يفكرون أيضا في خفض سقف سعر النفط الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت يلين إن الضعف في سوق النفط يمثل فرصة لفرض المزيد من العقوبات. وتداول خام برنت القياسي عند 74.50 دولار للبرميل يوم الجمعة، انخفاضا من 85.57 دولار عندما تم تحديد سقف 60 دولارا للبرميل في ديسمبر 2022.